التعليم العالى: انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية فى 317 كلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول انتهاء اليوم الأول من مرحلة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسى 2022/2023، وذلك على مستوى اللجان والفرق بالكليات.

أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء في ٣١٧ كلية وذلك بنسبة ٧٢% من عدد الكليات لشغل ٤٤٣٨ مقعدا لعضوية اللجان المختلفة علي مستوي الكليات بالانتخابات والتزكية وتركزت تلك الكليات في جامعات الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر.

ونوّه التقرير أن أعمال الانتخابات علي مستوي الكليات مستمرة، حيث تبقي ١٢٨ كلية للإعادة اليوم الإثنين ٥ نوفمبر الجارى، حيث يتم التسابق علي ١٧٩٢ مقعدا لعضوية اللجان، وتتركز غالبيتها في جامعات طنطا، الفيوم، دمياط، مدينة السادات، حلوان، أسوان...

جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات وطبقا للجدول المعتمد يستمر حتي يوم ٨ من شهر ديسمبر الجارى، حيث تجرى انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا بالجامعات، وانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

وصرح د. طايع عبداللطيف أن العدد النهائي المُعلن للطلاب المشاركين بالانتخابات الطلابية لهذا العام يفوق الأعداد التي شاركت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الانتخابات من مقر قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على عرض إدارة الجامعة بإقامة مقر لقطاع الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية يتبع وزارة التعليم العالي على أرض الجامعة.