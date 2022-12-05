جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن القوافل تشمل التخصصات الطبية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة والأنف والأذن، والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل. وذكرت الوزارة، أن القوافل تنطلق فى محافظات، الإسماعيلية والشرقية والبحيرة والدقهلية والمنيا ومطروح والوادى الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» فى 7 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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