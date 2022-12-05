عضو «ابدأ»: المبادرة الأمل لتصبح مصر مركزا صناعيا إقليميا

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس مينا ماهر، عضو فريق المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعات المصرية، أن مبادرة "ابدأ" تستهدف توطين الصناعات من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع رجال الأعمال.





وأوضح أن ذلك يتم من خلال مشاركتهم فى مصانع قائمة كاستثمارات حقيقية أو من خلال نقل تكنولوجيا تشغيل الآلات والمعدات وتدريب العمالة. وأضاف مينا: "أن المبادرة تستهدف أيضا تقليل الفاتورة الاستيرادية والتى بدورها تساهم بتقليل العجز بالموازنة العامة، من خلال زيادة الإنتاج المحلى للصناعات القائمة بالفعل بالتزامن مع إقامة مصانع للصناعات غير الموجودة". وشدد على أن المبادرة تهتم بصورة كبيرة بالعنصر البشرى من خلال تدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل للمشاركة فى عملية الإنتاج، مؤكدًا أن سوق العمل بحاجة إلى الأيدى العاملة الماهرة المدربة، لافتًا إلى دور المبادرة فى دعم الشباب وجهودهم ومساعدتهم سواء بالدعم المادى أو الفنى أو الإدارى. واختتم كلامه مؤكدا أن المبادرة هى الأمل والحلم لتصبح مصر مركزا صناعيا إقليميا، إذ يتم دراسة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى لمواجهتها جنبًا إلى جنب مع تطوير القطاع، بالتعاون مع رجال الأعمال والوزارات والهيئات المعنية.

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