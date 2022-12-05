«صوتك مسموع» تتلقى 14 ألف طلب واستغاثة خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع” تفاعلت مع ما جرى رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائى على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق فى التقدم بها.





وأعلن آمنة، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الآن 565.3 رسالة تضمنت هذه الرسائل 101.3 ألف شكوى، جرى حل عدد 98.4 ألف شكوى بنسبة 97.1% وجار حل 2818 شكوى، مشيرا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف آمنة، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تلقت المبادرة نحو 14 ألف رسالة منها 1823 شكوى، جرى الرد منها على 1463 شكوى منها بنسبة 80.6% وجارٍ حل 360 شكوى.

وأوضح أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى، تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات التى بلغ عددها 830 شكوى والقمامة 793 شكوى ومخالفات البناء 119 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 16 شكوى إضافة إلى 107 شكاوى لتعريفة الركوب و6 شكاوى خاصة بمبادرة “حياة كريمة”، منوها بأن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وشدد آمنة على أن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة لافتا الى أن المبادرة تلقت عبر "واتساب" نحو 11 ألف رسالة، خلال شهر نوفمبر، تضمنت 1519 شكوى، جرى حل 1236 شكوى منها بنسبة 81.4%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 80 ألفا و520 متابعا، وتلقت الصفحة 2780 رسالة من المواطنين منها 275 شكوى تم حلها بنسبة 73.5%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 176 رسالة منها 29 شكوى تم حلها بنسبة 86.2 %، وتلقت خدمة الخط الساخن 524 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ونوه بأن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر يليها محافظات الجيزة والاسكندرية والقليوبية والبحيرة والدقهلية والشرقية وسوهاج والمنيا مقدما الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى مؤكدا انه يتابع بإستمرارمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأورد أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لفرق العمل المتصلة بالمبادرة وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected] وذلك تيسيرا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.