جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.
كما وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.
يأتى ذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعى، لقيام أحد منتحلى مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق «حضّانة» خاصة بالمنيا وإحالة مالكها والعاملين بها للنيابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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