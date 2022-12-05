إغلاق «حضّانة» خاصة بالمنيا وإحالة مالكها والعاملين بها للنيابة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

كما وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

يأتى ذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعى، لقيام أحد منتحلى مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.