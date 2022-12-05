الزراعة: نبذل جهودا كبيرة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى مجال النهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك الأصناف الجديدة، والتي تم استنباطها من محصول الأرز على سبيل المثال، فضلا عن التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لهذه المحاصيل.





وقال إبراهيم، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الإثنين، إنه يتم أيضا التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة والحديثة للمزارعين، طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأضاف أن وزارة الزراعة أولت ملف النهوض بمحصول قصب السكر جانبا كبيرا من الاهتمام، من خلال إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ‏وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، ما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

وأوضح إبراهيم أن الدولة تتبنى برامج الابتكار والتكنولوجيا فى مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية والاستفادة من الذكاء الاصطناعى وبرامج الزراعة الذكية مناخيا، مع التوسع فى التطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعى فى المناطق الهامشية والهشة مناخيا، حيث تم خلال عام 2022 إطلاق مبادرات تشجيع التحول لنظم الرى الحديث، خصوصا فى ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، لفت المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة إلى ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 16 نوفمبر الماضى، لتبلغ 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا، بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضى (2021)، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح، وكذلك الفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم سنويا، مشيرا إلى فتح السوق الفلبينى أمام الصادرات الزراعية المصرية للمرة الأولى.