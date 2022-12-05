جدة - نرمين السيد - ومن بين المشروعات التى تم افتتاحها، مشروع تطوير محطة مصر بالإسكندرية، ومشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكة الحديد القاهرة الإسكندرية.

كما شهد الرئيس السيسى افتتاح محور (54) للربط مع محور أبو ذكرى، وافتتاح كوبرى الدوران للخلف بالعامرية على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يشهد افتتاح مشروعات بالإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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