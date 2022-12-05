انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 15 شخص في حادث مروع على الطريق الصحراوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 16 شخصا بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الأثنين ، لسيارة محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي بالكيلو 92 اتجاه القاهرةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الطريق الصحراوي” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.