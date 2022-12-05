انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022: شوف الحته بتاعتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأثنين الموافق5 ديسمبر 2022، على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة أنه سوف يسود طقس معتدل القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحارة جنوب سيناء وحنوب الصعيد في ساعات النهار، أما ساعات الليل فيسود طقس مائل البرودة على كافة أنحاء البلاد.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يكون هناك شبورة مائية على الطريق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية، بالإضافة إلي نشاط للرياح على بعض المناطق من أنحاء الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأثنين 5 ديسمبر 2022: