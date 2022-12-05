انت الان تتابع خبر فصل التيار الكهربائي اليوم عن العديد من المناطق بالغردقة.. بسبب أعمال الصيانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين، بإفادة أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن العديد من المناطق في مدينة الغردقة، ويريد الجميع معرفة الأماكن التي تقطع فيها الكهرباء.

مواعيد قطع التيار الكهربائي بالغردقة

وسوف يتم قطع الكهرباء عند العديد من المناطق في مدينة الغردقة، ومن بينها “محطة موبيل -مبنى بدر بارك – محال الشاليهات – عمارة فكرى عبده”، ويكون هذا القطع بسبب العديد من أعمال الصيانة التي تكون في العديد من الأمتكن.

وقطع التيار الكهربائي في الغردقة عن العديد من المناطق اليوم الاثنين، ويكون هذا من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً لعمل الصيانة الدوروية لكل المحولات الكهربائية، وهي من أبرز الأشياء التي تم الإعلان عنها لوضعها في الاعتبار والحرص وتخذ احتياط الكامل أثناء هذه الفترة.