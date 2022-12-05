الرئيس السيسى: المخالفات تعطل تطوير وبناء المحاور ودي فلوس مصر والناس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة، متابعا: "كان زمان محور المحمودية اتعمل بسهولة من سنة ونص فاتوا لو مكنشي فيه مخالفات.. بنتكلم عن تعويض الناس وتدبير الأموال المطلوبة لهم.. وبعدين نزيل المخالفات ونعمل المحور.. وفيه حتت مش قدرنا نعمل فيه.. وفق الكثافة السكانية قولنا نعمل كوبري على الطريق لمنع الإزالة ونحافظ على الترعة والناس.. الناس تكون منتبه لده .. المفروض مش نعمل كده تاني والدولة مش تسمح بكده بتاني.. مفيش محافظ بالتعدي على جسر ترعة أو حرم طريق خالص..

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية: "حتى موضوع الطريق الزراعي سنة 59.. لو مكنشي على جسر الطريق أو حرم الطريق بناء.. كان ممكن نعمل الطريق 5 حارات و5 حارات في كل اتجاه بربع التكلفة.. كملنا الطريق الصحراوي للتخفيف على الزراعى.. وطريق النوبارية بالطريقة دي.. علشان نقدر نحرك الناس على الطريق الزراعي والدلتا كويس.. أنا بقول للمسئولين في المحافظات والمسئولين في الدولة والمواطنين.. لازم ناخد بالكم.. ده تكاليف كبيرة جدا.. ودي فلوس مصر والناس.. بدل ما اصرف مليار و2 الاقي بصرف 5 و6 مليارات".