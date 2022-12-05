الرئيس السيسى: الدولة تعمل في كافة القطاعات ومعلومات المشروعات متاحة للجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة تعمل فى كافة القطاعات، مضيفا: "الدولة شغالة فى القطاعات المختلفة.. لا تغفل قطاع.. اتصالات وتعليم وصحة وزراعة وصناعة.. مفيش قطاع مش شغالين فيه.. من هقول الإعلام مش بيغطى ده ولا غطوا كويس.. هقول للناس بطلوا ترددوا الكلام اللى بيترمي".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير الجديد بالإسكندرية: "كل المعلومات والبيانات متاحة على موقع مجلس الوزراء والوزارات المختلفة وفق الإنجازات التى تتحقق فيها.. لو دخلت على النقل هتشوف.. وعلى موقع رئاسة الجمهورية.. توقفوا عن أن دولة توفر مليون فرصة عمل زيادة ازاى وبكام.. ده مش بنخوف بعض.. ولما طلبت من الدكتورة هالة السعيد بيخوفنى انا ولما بنجتمع بحضور الدكتور مصطفي.. قولتها ما تخوفوش الناس.. احنا مش بنخاف واحنا معانا ربنا وده أقصى حاجة ممكن نعملها".