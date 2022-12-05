الرئيس السيسي: الدولة تدخلت لمنع زيادة أسعار الكهرباء والغاز والسماد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دور الدولة في حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات، متابعا: "لما كنا في المنصور وحد كلمني عن سعر السماد.. لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد والكهرباء.. هيبقي فوق طاقة الناس.. أنا بقول للمصريين كل المصريين.. لو مش جيت على بند 4 الخاص بأسعار الخدمات مثل الكهرباء وغيرها والدولة حطت أرقام ضخمة في قطاع الطاقة والكهرباء والغاز".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية: "لا زودنا بنسبة كبيرة ثمن الغاز الحقيقي.. السعر زاد 170 %.. النهاردة لا وزارة الكهرباء بتاخد الغاز بالتمن ده.. ولا مصانع الأسمدة بتاخد الغاز بالسعر ده.. لو بنتكلم عن سعر الكهرباء .. هتكون غالية اوي سواء على المصانع أو المواطنين وده مش حصل".