محافظ بورسعيد يهنىء الدكتور أحمد السبكي بمناسبة تجديد الثقة كرئيسا لمجلس إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتابعان مستجدات العمل في تطوير مجمع الشفاء الطبي والذي يضم مستشفيات "التضامن والمبرة والرمد" ببورسعيد

محافظ بورسعيد يُثمن جهود هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية لأبناء بورسعيد.

اللواء عادل الغضبان: منظومة التأمين الصحي الشامل حققت أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة... ونبحث فرص الشراكات مع القطاع الطبي الخاص بمحافظة بورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية مجمع الشفاء الطبي لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن جهود محافظ بورسعيد في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل .. ويؤكد التعاون لتشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ببورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم 7,7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة القلبية، للدكتور أحمد السبكي، وذلك بمناسبة تجديد الثقة كرئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة أربع سنوات قادمة، مؤكدا أن الدكتور أحمد السبكي يبذل جهودا مضنية لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة داخل هيئة الرعاية الصحية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حققت أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ، اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، في إطار متابعة اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الموقف التنفيذي لمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

وفي مستهل اللقاء، أثنى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، على تطور الخدمات والرعاية الصحية التي شهدتها محافظة بورسعيد، منذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مثمنًا الدور الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة، والعمل على استمرارية التطوير وتوفير مزيد من الخدمات، ومنها مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه بعد وصول منظومة التأمين الصحي الشامل للنجاح في بورسعيد، أصبحت نموذج لجذب الاستثمار الخاص، لافتًا إلى بحث فرص الشراكات مع القطاع الطبي الخاص بمحافظة بورسعيد، ومؤكدًا تقديم كل الدعم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي في بورسعيد، مؤكدا أننا نبحث فرص الشراكات مع القطاع الطبي الخاص بمحافظة بورسعيد

فيما رحب الدكتور أحمد السبكي، بزيارة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، و موجها الشكر للمحافظ على تهنئته ، مثمنًا مجهودات محافظ بورسعيد والجهاز التنفيذي للمحافظة لدعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان استمرارية نجاح المشروع والحفاظ على أدائه، مؤكدًا التعاون لتشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مجمع الشفاء الطبي، والذي سيضم مستشفيات التضامن والمبرة والرمد ببورسعيد، في توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه سيصبح أكبر مجمعًا طبيًا بالمحافظة مجهز على أعلى مستوى، ويضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، وكافة المتعاملين بالمحافظة ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 7,7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى الآن، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى.

ونوه السبكي، إلى أن التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الجهات المعنية في الدولة، كانت من أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أحدث الممارسات الطبية والتكنولوجية لضمان خدمات طبية بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.