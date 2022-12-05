وزير التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تعاملت مع حوالى 14ألف طلب واستغاثة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاهتمام بشكاوى المواطنين وتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة” صوتك مسموع “والتي أنشئت فى اكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن “مبادرة صوتك مسموع” تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها.

وأعلن اللواء هشام آمنة ان مبادرة ” صوتك مسموع” تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الان 565,3رسالة تضمنت هذه الرسائل101,3 ألف شكوى تم حل عدد 98,4 ألف شكوى بنسبة 97,1% وجار حل 2818 شكوى مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

وكشف اللواء هشام آمنة عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهرنوفمبر الماضى حيث تلقت المبادرة حوالى 14ألف رسالة منها 1823 شكوى تم الرد منها على 1463 شكوى منها بنسبة 80,6% وجارى حل 360 شكوى.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضى تنوعت مابين شكاوى الاشغالات والتى بلغ عددها 830 شكوى والقمامة 793 شكوى ومخالفات البناء 119 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 16 شكوى إضافة إلى 107 شكاوى لتعريفة الركوب و6 شكاوى خاصة بمبادرة “حياة كريمة”

مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب حوالى 11 ألف رسالة خلال شهر نوفمبر تضمنت 1519 شكوى، تم حل 1236 شكوى منها بنسبة 81,4% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 80 ألفاً و 520 متابعًا، وتلقت الصفحة 2780 رسالة من المواطنين منها 275 شكوى تم حلها بنسبة 73,5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 176 رسالة منها 29 شكوى تم حلها بنسبة 86,2 % ، وتلقت خدمة الخط الساخن 524 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر يليها محافظات الجيزة والاسكندرية والقليوبية والبحيرة والدقهلية والشرقية وسوهاج والمنيا مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى مؤكداً انه يتابع بإستمرارمعدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لفرق العمل المتصلة بالمبادرة وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.