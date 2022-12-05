«البحوث الإسلامية» يعلن الفائزين بمسابقة «تراث الإمام الماتريدى»

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء الفائزين فى المسابقة البحثية التى عقدها المجمع لباحثى مؤسسة الأزهر الشريف، والتى عُقدت بعنوان: "تراث الإمام الماتريدى"، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.





وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: "إن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدى وتراثه العلمى وتابعيه بصورة أعمق، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمى، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التى لا تزال محفوظة فى خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعى بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة فى أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامى الحنيف، ووضع مفاهيم صحيحة وتصورات واضحة لدى المجتمع العالمى تجاه تاريخ مدرسة الإمام الماتريدى والقيم الإنسانية العامة والعوامل المتعلقة بالتسامح التى بيّنها فى كتبه؛ فى إطار تعزيز علاقات التعاون فى المجالات العلمية والثقافية بين مصر وأوزبكستان".

أوضح عيّاد أن المسابقة استهدفت باحثى الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة؛ من خلال الكتابة فى أحد المحاور الآتية: جهود الإمام الماتريدى فى المجالات العلمية المختلفة، دور مدرستى دار العياضية ودار الجرجانية فى تأسيس المدرسة الماتريدية، نشأة المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها، جوانب قبول الآخر فى المدرسة الماتريدية، مكانة العقل فى المدرسة الماتريدية، وصف علمى للنسخ المخطوطة والمطبوعة لكتابى (تأويلات القرآن)، (تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى)، المحفوظة فى خزائن مكتبات العالم، إنشاء مجموعة كاملة لنصوص المدرسة الماتريدية فى مجال علم العقيدة، الأحكام العقائدية فى كتاب (تأويلات القرآن) للإمام الماتريدى (عرض وتحليل)، إعداد ردود تجاه التأويلات غير الصحيحة لمجموعة من المفاهيم هى: التكفير – الجهاد - الهجرة وتحقيقها على أساس كتاب (تأويلات القرآن)، دور التراث الماتريدى فى مكافحة التيارات المتطرفة، القضايا العقدية المتمايزة فى المدرسة الماتريدية، ودور المدرسة الماتريدية فى مواجهة المعتزلة.

وأشار الأمين العام إلى أنه بعد تحكيم الأبحاث المقدمة من خلال لجان علمية متخصصة، أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز الدكتور آمال عثمان، الدكتور عواد محمود عواد سالم، الدكتور محمد مشعل بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث يُمنح الفائزون جوائز عينية، كما تقدم المسابقة جولة سياحية لجمهورية أوزباكستان للمراكز الأولى.

أما المراكز من الرابع وحتى العشرين فيسحصلون على مكتبة تضم إصدارات علمية متنوعة، وفاز بهذه المراكز: الدكتور حسن عبد الرازق حسن أبو دنيا، الدكتور إبراهيم سليمان سويلم، الدكتور أحمد حمدى، الشيخ محمد محمود عبوده محمود، الدكتور محمد سالم الشحات متولى، الدكتور وحيد محمد محمد عطية، الدكتور سعدية يونس عبده، الدكتور وائل سعيد إبراهيم حريرة، الشيخ يوسف محمد المنسى، الدكتور ثروت حسين سالم، الدكتور حاتم أحمد محمد السيد، الدكتور قدرى قدرى محمد الديب، الدكتور على أحمد التجانى على، الشيخ عبد الحميد السيد عبد الحميد، الدكتور إبراهيم منصور صابر إبراهيم، الدكتورة آية خالد عبد الفتاح عوض، الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان داود.