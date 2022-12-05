الأوقاف تطلق برنامجا لتحفيظ القرآن عن بعد قريبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، أن ذلك يأتى تيسيرا على الراغبين فى حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه.

وكانت وزارة الأوقاف، إضافة 251 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور فى المساجد، لافتة إلى أن ما تم نشره قبل ذلك 2613 مقرأة قرآنية للجمهور، ليصل إجمالى عدد المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور إلى 2864 مقرأة قرآنية للجمهور.

وأوضحت الوزارة أن المقارئ القرآنية للجمهور تكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة المقبلة الموافق 9 ديسمبر الجارى.