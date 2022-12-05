أرقام.. جهود «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وثمن رئيس الوزراء الدور الذى تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبى، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصرى أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 621 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 259 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إجراء 132 عملية جراحية، وإصدار 38 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف المصرى أن مجهودات اللجنة خلال شهر نوفمبر الماضى تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 136 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 42 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 40 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.