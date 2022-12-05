جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: "بعض الناس بيقول مبتعملوش مصانع ليه؟ الدولة مش سايبة قطاع مش بتشتغل فيه".
وأردف الرئيس: "ممكن حد يقول مهتمين قوى بالطرق والكبارى؟ يا سيدى علشان أنت بتمشى عليها، مش معنى إن قطاع زى الزراعة إنت مش بتشوفه يبقى مش شغالين".
وأكمل: "الزراعة هذا العام تم إضافة 250 ألف فدان والمفروض كانوا 400 ألف، ومقرر نوصل لمليون فدان فى 2023".
وشدد الرئيس السيسى: "مفيش قطاع بنسيبه، اتصالات، وتعليم، وصحة، وصناعة، وزراعة"، مردفا: "مش هقول الإعلام مبيغطيش دا، لكن من فضلكم غطوه كويس، وللمواطنين البيانات متاحة على مجلس الوزراء والوزرات المختلفة، أو على موقع رئاسة الجمهورية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مش طرق وكبارى بس».. السيسى: «الدولة تعمل فى جميع القطاعات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.