«مش طرق وكبارى بس».. السيسى: «الدولة تعمل فى جميع القطاعات»

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: "بعض الناس بيقول مبتعملوش مصانع ليه؟ الدولة مش سايبة قطاع مش بتشتغل فيه".

وأردف الرئيس: "ممكن حد يقول مهتمين قوى بالطرق والكبارى؟ يا سيدى علشان أنت بتمشى عليها، مش معنى إن قطاع زى الزراعة إنت مش بتشوفه يبقى مش شغالين".

وأكمل: "الزراعة هذا العام تم إضافة 250 ألف فدان والمفروض كانوا 400 ألف، ومقرر نوصل لمليون فدان فى 2023".

وشدد الرئيس السيسى: "مفيش قطاع بنسيبه، اتصالات، وتعليم، وصحة، وصناعة، وزراعة"، مردفا: "مش هقول الإعلام مبيغطيش دا، لكن من فضلكم غطوه كويس، وللمواطنين البيانات متاحة على مجلس الوزراء والوزرات المختلفة، أو على موقع رئاسة الجمهورية".