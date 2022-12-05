السيسى: شبكة الطرق لم تكن تلبى متطلبات التنمية ولا الحركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: "محور النوبارية كان ممكن ميكلفناش الرقم دا لو كانت الناس لم تتعدَ على جسر المحور".

وأردف: "شبكة الطرق قبل أن أتولى الحكم، كانت مخططة لخدمة 20 أو 30 مليون؛ علشان كده لا تلبى لا تنمية ولا حركة".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن التعديات على المحاور والطرق تكلف الدولة كثيرا كثيرا، مردفا: "محور المحمودية لو مكنش عليه أكتر من ألف وحدة أو ألفين لم يكن ليكلف هذا المبلغ".

وأكمل: "أنفقنا 800 مليون علشان نعمل طريق من إسكندرية لأبو حمص 70 كيلو، كان ممكن يتعمل بربع الثمن لولا التعديات".