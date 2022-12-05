نشاط مصرى مكثف فى المنتدى العالمى للمنافسة بباريس

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع ممثلى أجهزة المنافسة لعدد من الدول والمنظمات المعنية بسياسات المنافسة.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات المنتدى العالمى للمنافسة الذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى العاصمة الفرنسية باريس.

ومن أبرز تلك اللقاءات؛ المشاركة فى اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة لدول إفريقيا والخاص بالأسواق الرقمية، وجرى استعراض تجربة مصر فى هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى والخطوات التنفيذية التى اتخذتها الدولة المصرية فى ذلك الشأن.

وأشاد الحاضرون بتجربة مصر فى هذا المجال وأبدوا الرغبة فى تعميمها بعدد من الدول الإفريقية، حيث جرى الاتفاق على إقامة ورشة عمل لرؤساء أجهزة المنافسة بدول إفريقيا خلال الربع الأول من 2023 فى مصر.

والتقى ممتاز، دوريس تشيبى، مفوضة بمفوضية المنافسة بدولة جنوب أفريقيا، للتباحث حول عدد من قضايا المنافسة وتفعيل مذكرة التفاهم التى جرى توقيعها بين الجهازين أغسطس الماضى، بهدف تعزيز التعاون الفنى وتبادل الخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة.

وفى السياق ذاته، التقى ممتاز، بابتوندى ايروكيرا، رئيس المفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، التى تتمتع علاقتها مع مصر، بعلاقات قوية فى مجال حماية المنافسة، وجرى الاتفاق على تبادل تقديم الدعم والمساعدة الفنية فى إجراءات إنفاذ القانون ومكافحة الاتفاقيات الرأسية والأفقية الضارة بالمنافسة والقضايا ذات الصلة، والعمل على تعظيم جهود التعاون والتكامل بين دول القارة أجمع فى هذا الشأن.

وفى إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية؛ شارك الدكتور ممتاز، فى اجتماع آخر ضم رؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمى للمنافسة، وجرى مناقشة تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة بين دول المنطقة، وتفعيل آليات عمل شبكة المنافسة العربية، التى أطلقت مارس الماضى.

وحرص ممتاز، على لقاء عدد من ممثلى المديرية العامة للمنافسة بالاتحاد الأوروبى DG Competiton، وجهاز المنافسة والأسواق بالمملكة المتحدة CMA، وجرى التباحث حول التجارب الدولية المثلى فى مجال سياسات وقوانين المنافسة، وكذا الاتفاق على إعداد برامج مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز.

الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات المنتدى؛ قدم جهاز حماية المنافسة المصرى ورقتين بحثيتين الأولى تحت عنوان "العقوبات الإقصائية فى قوانين المنافسة: وقف المديرين والشطب من سجل الموردين للتعاقدات العامة"، أما الورقة البحثية الثانية فكانت تحت عنوان "التفاعلات بين أجهزة المنافسة والهيئات التنظيمية القطاعية".