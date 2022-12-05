السيسى: كل مواطن مصرى مسؤول.. ومبنخافش علشان معانا ربنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: "مش بنخوف بعض.. إحنا مبنخافش عارفين ليه؟ علشان معانا ربنا وإن دا أقصى حاجة ممكن نعملها".

وتابع: "معانا ناس فى مصر حريصة على بلدها مش بتكلم على مسؤولين كل إنسان فى مصر مسؤول، بنحطكم فى الصورة يا مصريين علشان تعرفوا إننا بنشتغل بالإمكانيات الموجودة عندنا".

واستطرد الرئيس: "سنتين كورونا الدنيا اتلخبطت وكنا متماسكين، وسنة عدت من الأزمة الروسية الأوكرانية وكنا متماسكين؛ لازم تكونوا متأكدين إن ربنا معانا".