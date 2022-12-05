وزير الرى: نعتمد على البحث العلمى فى كل مشروعات الوزارة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، اعتماد الوزارة على البحث العلمى فى كل المشروعات التى تنفذها، مشيدا بالدور الريادى لجامعة القاهرة فى خدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الرى فى ورشة عمل لعرض نتائج دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية.. المرحلة الثانية"، وذلك بحضور وكيل وزارة الرى الدكتور رجب عبدالعظيم، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وممثلى عدد من الوزارات والهيئات المعنية أعضاء اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال الخدمات الاستشارية للدراسة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق العمل من وزارة الموارد المائية والرى وجامعة القاهرة لما قدموه من تعاون مثمر وبناء، متمنيا استمرار هذا التعاون بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الدراسة فى تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر، والتى تعد مصدرا مائيا غير متجدد يجب استخدامه طبقا لمحددات صارمة تضمن استدامته للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية استخدام نظم الرى الحديث عند استخدام هذه المياه فى الزراعة، مع مراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التى تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، بالإضافة لأهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة.

ولفت إلى أن الاستفادة من القدرات البحثية للمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فى مواجهة مثل هذه التحديات، مشيدا بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذى يسهم فى دعم متخذى القرار بالوزارة نحو اتخاذ القرار المناسب الذى يراعى كافة الأبعاد.

وأوضح الوزير أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية، بما يضمن استدامة هذا المورد غير المتجدد، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات فى البيانات المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

وعرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ملخصا لنتائج المرحلة الثانية من دراسة "إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية" والتى ينفذها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والرى.