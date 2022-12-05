الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير قطاع النقل بعنوان «نقلة حضارية»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "نقلة حضارية" يعرض التطوير فى قطاع النقل والمواصلات والتى تعمل عليها الدولة بشكل مستمر نظرا لأهميتها فى تسهيل عملية النقل بين المحافظات والمساهمة فى حركة التجارة الداخلية.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى محور التعمير بالإسكندرية اليوم الإثنين.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمرانى، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

كما أضاف المتحدث الرسمى أن محور التعمير ياتى كخطوة جديدة اضافية فى تنفيذ استراتجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء و والتعمير والتنمية.