بدء فعاليات افتتاح محور التعمير فى الإسكندرية بحضور الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 09:30 صباحاً - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم، تلاها الشيخ هاني الحسيني.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما أضاف المتحدث الرسمي بأن محور التعمير ياتى كخطوة جديدة اضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء و والتعمير والتنمية.