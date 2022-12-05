نقيب الصحفيين ينعى ببالغ الحزن والأسى الصحفى والمحاور البارز مفيد فوزى

جدة - نرمين السيد - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة والمحاور التلفزيونى البارز مفيد فوزى رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم الأحد.





وقال رشوان: "أسس مفيد فوزى مدرسة صحفية كبيرة فى مجال التحقيقات والحوارات وتتلمذت على يديه أجيال من الصحفيين الذين يقودون العمل الصحفى فى السنوات الأخيرة". وأضاف أن الفقيد ترك تراثا من التحقيقات الصحفية والحوارات التلفزيونية تعتبر مادة بحثية يستعين بها الصحفيون والأكاديميون فى مجال الدراسات الصحفية. وتابع "إذ ننعى الفقيد نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة وبخاصة نجلته الزميلة الاستاذة حنان مفيد، وإلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاصة الزملاء فى مؤسسة روزاليوسف فى مصابهم الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان."

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