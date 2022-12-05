ممثلة مصر باليونسكو: تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة كان ملحمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن السعودية أرسلت رسالة سلام بدفاعها عن تسجيل الاحتفالات.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي.