الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة خال محافظ البنك المركزى (صور)

جدة - نرمين السيد - توافد عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين على مسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ لتقديم واجب العزاء لمحافظ البنك المركزى حسن عبدالله فى وفاة خاله اللواء عبد المجيد عبدالله.





وجاء على رأس الحاضرين مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. كما شارك بالحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة واللواء راضى عبد المعطى مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق وأشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمحامى محمد حمودة والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النؤاب وعمرو الفقى. كما شارك فى العزاء رئيس مجلس إدارة شركة pod، وأحمد راشد محافظ الجيزة وهشام عز العرب رئيس بنك التجارى الدولى وطارق فايد رئيس بنك القاهرة والمنتجان محمد السعدى وإيهاب جوهر وآخرون.

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