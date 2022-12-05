الأرصاد تكشف أهم الظواهر الجوية فى الطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية تزيد الاحساس ببرودة الطقس. وقالت إنه تبقى الأجواء ثابتة لا تغير يذكر ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لهذا الوقت من العام.

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