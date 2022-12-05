صحة سوهاج: فحص 111 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وقال النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن "المبادرات الرئاسية" شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأكد النجار أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ "5 مبادرات" شملت:

مبادرة صحة المرأة

تأتى لدعم صحة المرأة حيث من خلالها تم فحص ما يقرب من 70 ألف سيدة خلال شهر نوفمبر لعام 2022، وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

مبادرة صحة الأم والجنين

تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف حيث تم فحص 5 آلاف 251 سيده خلال المبادرة وذلك فى نوفمبر 2022.

مبادرة السمعيات

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصًا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص أكثر من 10 آلاف طفل وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2022 حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

الاعتلال الكلوى

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم فحص 25 ألف و220 مواطن خلال شهر نوفمبر 2022 حيث وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن

وفحصت المبادرة 525 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا"، والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.