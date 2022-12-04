أسامة ربيع: نتوقع تحقيق إيرادات 7.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:34 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تشهد عبور أحدث السفن عالميا وأضخمها، مثلما عبرت اليوم "Ever atop" والتى تعد أكبر وأحدث سفينة حاويات فى العالم.

وأضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن قناة السويس حققت زيادة فى عبور السفن بنسبة 16% العام الحالى، مقارنة بعام 2021، مؤكدا: "حققنا العام الماضى بنهاية السنة المالية 7 مليارات دولار، أما العام الحالى فمتوقع تحقيق 7.8 مليار دولار".

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن 94% من سفن العالم تعبر فى قناة السويس، ومن المتوقع تحقيق مزيدا من العائدات فى الفترات المقبلة.