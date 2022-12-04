وزير الزراعة يبحث مع رئيس «سلامة الغذاء» الالتزام بإجراءات السلامة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء فى الاستيراد أو التصدير، وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.
ووجه "القصير"، بزيادة عدد المعامل المرجعية المعتمدة وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبى للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أصبح عليها طلبا متزايدا من معظم دول العالم نظرا لجودتها.
وفى نهاية اللقاء، استمع وزير الزراعة، ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى شكاوى واقتراحات المستثمرين والمستوردين.
حضر اللقاء، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، وعددمن قيادات الوزارة والهيئة والمستثمرين والمستوردين.
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