كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمى لمباراة إنجلترا ضد السنغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 09:34 مساءً - كشف مدربا إنجلترا والسنغال التشكيل الرسمى للمباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم 2022، فى ضيافة قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.



ويبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بالتشكيل التالى: ويبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: بيكفورد. الدفاع: ووكر، لوك شو، ستونز، هارى ماجواير. الوسط: ديكلان رايس، هيندرسون، بيلينجهام. الهجوم: فودين، كين، ساكا تشكيل انجلترا



وجاء تشكيل السنغال على النحو التالى: وجاء تشكيل السنغال على النحو التالى:

حراسة المرمى: ميندى.

الدفاع: سابالي، كوليبالي، سيس، ديالو.

الوسط: ميندى، دياتا، جاكوبس.

الهجوم: بولاي ديا، إسماعيلا سار، نداى.

تشكيل السنغال

إنجلترا ضد السنغال



وتأهل منتخب السنغال إلي دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب انجلترا، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. إنجلترا ضد السنغال وستهل منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بكأس العالم 2022، بالهزيمة أمام هولندا بهدفين نظيفين، ثم فاز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف ليحسم تأشيرة التأهل في المركز الثاني خلف هولندا، ويطيح بالإكوادور خارج البطولة. فيما بدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم بفوز ضخم على كبير على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أمريكا بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على يلز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.