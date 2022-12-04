محافظ قنا يستعرض آخر مستجدات مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ترأس محافظ قنا أشرف الداودى، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر مستجدات المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للاطلاع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة والانتهاء منها، ومن ثم توفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم إلى الأفضل طبقا لرؤية مصر 2030.





وأوضح "الداودى" خلال الاجتماع، أن قنا تشهد تنفيذ 1822 مشروعا فى جميع القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، واستعرض المحافظ عدد المشروعات التى تشهد بطء فى معدلات التنفيذ، وأسباب تأخرها، وهى مشروعات تتعلق بالمرافق والبنية التحتية مثل " شبكات انحدار الصرف الصحى، وخطوط الطرد ومحطات الرفع والوصلات المنزلية - وصلات المياه المنزلية - خطوط الغاز الطبيعى - كابلات التليفون الأرضى وأبراج شبكات المحمول - كابلات الكهرباء الأرضية - شبكات الطرق الأسفلتية والمثبتة - تبطين الترع". ووجه "الداودى" مسئولى الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للضغط على الشركات المنفذة ورفع معدلات الإنجاز وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ووضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ، لضمان إنهاء جميع المشروعات فى مواعيدها المقررة، تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة. وأكد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أى مشكلة تطرأ على أرض الواقع، موجها جميع مسئولى القطاعات الخدمية، بإرسال تقرير أسبوعى كل فيما يخصه، يشمل نسبة التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير الأعمال أن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، ومن خلال الاجتماعات التى تتم بصفة دورية مع مسئولى المبادرة بالمحافظة.

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