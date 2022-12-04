محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير السويد لبحث سبل تعزيز التعاون وتنشيط السياحة

جدة - نرمين السيد - التقى عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة السفير السويدى بالقاهرة هوكان ايمسجورد لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وزيادة عدد السائحين السويديين بالمحافظة.





وذكر - بيان صادر عن المحافظة اليوم - أن المحافظ استعرض خلال اللقاء الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة العلاجية والثقافية والتسويقية والرياضية والسينمائية، بجانب السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسى، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى والتى أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمى.

كما أعرب المحافظ عن ترحيبه بالسفير السويدى وسعادته بهذه الزيارة، متمنيًا له قضاء وقت ممتع بمدينة الغردقة الساحرة.

من جانبه أعرب السفير السويدى، عن شكره للمحافظ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين السويديين بالمحافظة، مؤكدًا أن مدينة الغردقة تضم العديد من المنتجعات السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة التى تجذب العديد من السائحين من مختلف دول العالم.