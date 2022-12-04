متحدث الصحة: الموجة الفيروسية متكررة الحدوث في الخريف وبداية الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموجة الفيروسية ليست منتشرة في المدارس فقط، ولكن في المنازل أيضا، وهو انتشار متكرر الحدوث في الخريف وبداية الشتاء، مشيرا إلى أنه بسبب انتشار الكوفيد الذى كان الأقوى جعل الناس تنسى الموجات الفيروسية الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا: ليس لدينا أمر مختلف عما يحدث في مثل هذا الوقت من كل عام، مؤكدا أن هذا الانتشار يحدث في العالم كله.

وأشار إلى انه كانت لدينا موجة في 2019 مشابهة، مؤكدا أن أى موجة فيروسية يكون ليها بداية وتصاعد ثم نزول وتنتهى بمجرد الدخول في فصل الشتاء.

ونصح المواطنين برفع المناعة وهو أمر مهم جدا من خلال التهوية الجيدة وشرب السوائل وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وتناول تطعيمات الأنفلونزا وتطهير الأسطح بصفة مستمرة .