«الصحة»: إعطاء الحقن فى الصيدليات «عضلى وتحت الجلد فقط»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلى أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة فى لجنة الصحة بمجلس النواب، ونقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، وهيئة الدواء المصرية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

تضمن القرار الوزارى عدم إعطاء الحقن للمرضى إلا فى وجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلًا عن شرط اجتياز الصيدلى الدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التى تحددها الوزارة، علاوة على التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع لكل المقترحات المقدمة من المشاركين فى الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، عبر برامج تدريبية متقدمة، وشدد على أن صحة وسلامة المريض على رأس أولويات وزارة الصحة.

وأعلن وزير الصحة عن أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبى فى محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى.

واطلع الوزير على الحزمة التدريبية التى تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، وشدد على أن توفير التأهيل المناسب لا يقل أهمية عن وجود إطار قانونى منظم لكل الإجراءات الطبية. وأشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، معتبرًا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبى وحياة المرضى، التى تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعا إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادى الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبى المهنى، والمستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.