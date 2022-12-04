متحدث الوزراء: الحكومة صادقة وعازمة على تشجيع الاستثمار الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على قرار اللجنة العليا بمنح موافقات الرخصة الذهبية على 8 مشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وخلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، قال سعد إن هذه التسهيلات في منح الرخصة الذهبية تتعلق بدور الدولة بما يعمل على دعم قطاع الصناعة.

وأضاف أن ما حدث اليوم من موافقات على 8 مشروعات دفعة واحدة هي رسالة قوية من جانب الحكومة تؤكد أن الدولة صادقة وعازمة بالفعل على تشجيع الاستثمار الخاص.

وأوضح، أن الحكومة عندما تلقت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد اللقاءات مع المسثمرين بضرورة تفعيل الرخصة الذهبية شرع رئيس الوزراء بتفعيل هذه اللجنة ونتائج هذه التوجيهات الرئاسية ظهرت اليوم.

وأكد أن الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها من ذلك أن الحكومة لا تدخر جهدًا لدعم القطاع الخاص لأن أي مشروع جاد يندرج للحصول على الرخصة الذهبية سيتم منحه الرخصة فورا وبذلك المشروع لا يحتاج للذهاب للجهات المختلفة للحصول على الرخصة فهذه رسالة دعم كبيرة من الحكومة للقطاع الخاص ما حدث اليوم من 8 موافقات هي البداية فقط والفترة القادمة ستشهد المزيد من الموافقات على الرخصة الذهبية.