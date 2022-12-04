محافظ الوادى الجديد يبحث إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، البدء الفورى فى أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالمحافظة، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، مشيرا إلى التعاون والتنسيق لتقوية شبكات الاتصالات بمناطق ضعف الشبكة بنطاق المحافظة.





جاء ذلك من خلال بحثه اليوم الأحد إنشاء المركز بحضور عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ووفد الشبكة الوطنية. وناقش "الزملوط"، الإجراءات التنفيذية لتأسيس المركز طبقًا للمواصفات التكنولوجية العالمية، والذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنشاء مراكز سيطرة موحدة، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذى القرار.

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