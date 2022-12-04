التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة العاشرة من قوافل «ستر وعافية» بقنا

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المرحلة العاشرة من قوافل "ستر وعافية"، لأهالى قرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 20 ألف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعى للأطفال.

و تتضمن القافلة أيضًا تجهيز 10 عرايس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، وحملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية فيجرى العمل على مد خط مياه بقرية الكويت بطول 3570 م يخدم أكثر من 3500 مواطن للقضاء على ظاهرة خزانات المياه كما سيتم تركيب أسقف لعدد 20 أسرة بقرية الطويرات

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخرى.

شارك فى القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم " جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعى مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصرى – مؤسسة العربى - مصر الخير - جمعية عدالة ومساندة" بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية1 " وذلك بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية 2 " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة. وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالى قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.