«التضامن» تتوسع فى «تكافؤ الفرص» أمام الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الشرارة الأولى لبرنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" فى مطلع عام 2021، حيث وجه سيادته بتخصيص موازنة سنوية، وببذل كافة الجهود والمساعى لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافى وغيرها من الأسباب.

وفى عام 2021، حصرت وزارة التضامن الاجتماعى الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات، وبدأت فى توفير أجهزة "لاب توب" ناطقة لجميع المكفوفين بالفرقتين الثالثة والرابعة وطلاب الماجيستير والدكتوراه فى 30 جامعة مصرية بالشراكة مع جمعية الأورمان، وذلك لتيسير العملية التعليمية بما يشمل توفير الأجهزة المساعدة والبدء فى إتاحة بعض الكليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء".

كما أتاحت وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعية الشرعية، منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالى 1500 طالب فى 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية فى كافة أنحاء الجمهورية، كما تقدم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة فى شكل دعم مالى شهرى أو تأمين صحى أو تمويل أبحاث ومشاركة فى مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التى تساهم فى استكمال المسار العلمى للطلاب المتفوقين.

وأفادت "القباج"، أن الاستثمار فى البشر هو جزء لا يتجزأ من الاستثمار فى الوطن، وأن الوزارة حريصة حرصًا شديدًا على الوفاء بحق التعليم للطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة وتشجيع الطلاب الفائقين إيمانًا أن التعليم هو البوابة الرئيسية للتنمية.

جدير بالذكر، أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتنشئة الأطفال وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع لافتتاح 3000 حضانة جديدة، بالإضافة إلى وضع شرط الالتحاق بالتعليم والانتظام فيه بنسبة لا تقل عن 80% لطلاب الأسر المستفيدة من "تكافل" بما يشمل إعفاء 4،5 مليون طالب من مصروفات التعليم، وتحمل الأعباء التعليمية لحوالى 420 ألف من الأيتام، هذا بالإضافة إلى دعم حوالى 28 ألف طالب ماليًا أو توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة له.

ووجهت الوزيرة كلمة لشباب الجامعات من الفائقين ومن ذوى الإعاقة ومن الأسر المتواضعة اقتصاديًا قائلة: "أرسل لكم تحية حب ومساندة من رحاب جامعة القاهرة العريقة... من تحت القبة التى شهدت تاريخًا مجيدًا... وأقول لكم جميعًا فى كل مكان... اجعلونا نرى حاضرًا عنيدًا... ومستقبلًا منيرًا... اقووا ولا تهنوا... واعملوا ولا تيأسوا.. واقتحموا ولا تستلموا... هكذا أنتم تسعون بالإرادة وتصنعوا مستقبلكم بأيديكم وبجهدكم الدؤوب.. أنتم القلب النابض لبرامج التنمية فى مصر، وقاطرة الوعى والفكر والفعل التى نرتكن إليه فى إحداث التغيير الإيجابى الذى نرتأيه، وفى تحقيق النهضة التى بتنا نحلم بها، وفى بناء الوطن الذى ضمنا بين أحضانه ولم يضن علينا بشىء".

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سعادته بالتعاون الكبير والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال التوسع عبر محاور متعددة لدعم الطلاب غير القادرين وذوى الهمم، ودعم الطلاب الفائقين بأجهزة حديثة ومتقدمة.

وقال "الخشت"، إن هذا الحفل له دلالات كثيرة من أهمها اهتمام القيادة السياسية بدعم كل الفئات بأساليب مختلفة، وهذه الأساليب ليست فقط فى مجال القدرة على الحياة ومواجهتها بل الارتقاء بالمهارات والقدرات المختلفة، وأن ما تقوم به وزارة التضامن مع الجمعية الشرعية وجمعية الأورمان لتكريم الطلاب المتفوقين وإهدائهم أجهزة متقدمة للطلاب تساعدهم على التعامل مع العالم الخارجى فهذا يدل على اهتمام الدولة بالتعليم لكافة الفئات.

وأضاف "الخشت"، أنه يؤمن بالمجتمع المدنى ودوره الفعال بمشاركة الدولة للارتقاء بالحياة الاجتماعية، وأن المقصود بالمجتمع المدنى هو المنطقة الوسطى بين الأسرة والحكومة أو الدولة ويقوم بدور كبير فى مصر عبر تاريخها، وتتمثل فى كافة الأعمال الخيرية المؤسسية، مؤكدًا أن المجتمع المدنى يعمل فى "هارمونى" مع الدولة لخدمة المصريين بكل فئاتهم.

وأكد "الخشت"، على دعم الجامعة للطلاب من ذوى الهمم والإعاقة التى تُعد بمثابة شرف لمن يمتلكها لكونه بدأ مشواره من تحت الصفر وتواجهه العديد من العقبات التى تجعل امتحانه أصعب له، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة افتتحت مؤخرًا مركزًا لدعم ذوى الاعاقة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويضع المركز الطلاب من ذوى الهمم فى نصب أعينهم، موضحًا أن الجامعة تكفلت بمصروفات الدراسة لنحو 12 ألف طالب خلال الفصل الدراسى الأول فقط وهو مايعنى أن الجامعة لا تترك طلابها فى مواجهة المجتمع بمفردهم بل تدعمهم لكى تقدم للمجتمع المصرى نموذجًا ناجحًا وفعالًا ومؤثرًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها وحدة لمكافحة تعاطى المخدرات، ووحدة لوزارة التضامن تقوم بكافة أعمال الوزارة داخل الجامعة بالإضافة للعديد من أشكال التعاون مع وزارة التضامن التى ترعاها الجامعة مثل مؤسسة "500 500".

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع 120 "لاب توب" اليوم على الطلاب المكفوفين المتفوقين دراسيًا بجامعة القاهرة جاء فى إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن أجهزة "اللاب توب" مزودة بأحدث البرامج الداعمة للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية، وذلك لدمج الأشخاص أصحاب الهمم فى المجتمع ودعمهم، ليتمكنوا من الحصول على كامل حقوقهم ليس فقط فى التعليم ولكن أيضًا فى الحصول على وظائف وفى تكوين أسرة.

وأضاف "شعبان"، أن "الأورمان" سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوى الاعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب منهم بشكل خاص، ففى جانب الخدمات الطبية سعت "الأورمان" إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالى فى المناطق الأشد احتياجًا.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى إسماعيل، أمين عام الجمعية الشرعية، الشكر لوزيرة التضامن، ورئيس جامعة القاهرة، وكافة الحضور، وأعضاء هيئة التدريس، قائلًا: "شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مبادرات اجتماعية، وتعليمية، وتوعوية، وصحية، ومن هذه المبادرات: حياة كريمة، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وكذا مبادرة زراعة 2.5 مليون نخلة، ومبادرة نور حياة لعلاج أمراض الرمد، وجميعها تشارك فيها الجمعية الشرعية".

وأكمل "إسماعيل": "اليوم نشهد مبادرة حاضنات الفائقين التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون والتنسيق التام مع الجمعية الشرعية الرئيسية، والتى تهدف إلى رعاة التفوق العلمى للطلاب فى الجامعات المصرية، ورعاية البحوث العلمية التطبيقية التى تُسهم بشكل جيد فى تقديم حلول للتحديات الداخلية لمصرنا الحبيبة، وتكتمل المبادرة بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية حتى لا يحرم مصرى من التعليم بسبب الفقر أو المرض، أو العجز".

واختتم "إسماعيل" بقوله: "جميع المبادرات يتم التكامل فيها بين الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة القاهرة ثم المجتمع المدنى ممثلًا فى الجمعية الشرعية، لبناء مصرنا الحديثة المعتمدة على العلم والعمل لمضاعفة إفادة وخدمة الناس والارتقاء بالوطن نحو مستقبل أفضل بالتنمية المستدامة".

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" يستهدف توزيع 1500 "لاب توب" على الطلاب المكفوفين، و700 كرسى متحرك لذوى الإعاقات الحركية، بالإضافة إلى السماعات لذوى الإعاقات السمعية.

كما تشمل المرحلة الثانية إضافة 3000 منحة دراسية إضافية للطلاب الفائقين، بالإضافة إلى 1500 من المرحلة الأولى وتوظيف قدرات 15 ألف متطوع بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وببيوت التطوع التى تساهم فى مكافحة الإدمان والتعاطى وبجمعية الهلال الأحمر داخل الجامعات، وذلك لتعزيز فرص العدالة الاجتماعية للطلاب ولبناء جسر من التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات المصرية والجمعيات الأهلية.