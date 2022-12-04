انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك ”حارس الجنوب ـ 2”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المصرى السودانى "حارس الجنوب ـ 2"، والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود .

وكان فى استقبال الجانب السودانى اللواء أركان حرب عماد عبد القادر يمانى قائد قوات حرس الحدود الذى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة.

وأعرب عن ترحيبه بالجانب السودانى فى بلدهم الثانى مصر ، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـــــــن التدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.

وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين .

يأتى التدريب "حارس الجنوب ـ 2" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية .