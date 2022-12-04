القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى اللواء ناجى عبدالعزيز شهود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابنًا من أبنائها ؛ اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود؛ مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذي وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالي أن يتغمده برحمته ويبهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي اليوم؛ اللواء ناجي شهود؛ مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.