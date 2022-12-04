«مخطوطات الكتاب المقدس» فى مؤتمر كهنة المنيا

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حاضر فى المؤتمر الأنبا أنجيلوس أسقف لندن عبر الفيديو كونفرانس، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وعدد من الآباء الكهنة، والباحث إسحاق الباجوشى.
تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهى، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات فى موضوع المؤتمر.
هذا وشارك فى المؤتمر 126 كاهنًا من كهنة الإيبارشية، وتخلله مناقشة بعض الأمور الرعوية فى الإيبارشية.
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