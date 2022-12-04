تفاصيل زيارة السيسى لأكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبـد الفتـاح السيسـى صـباح اليـوم زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية، حيث كان فى اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر واعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم فى الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا فى الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية امن المواطنين. ودار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والاقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم فى الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التى تشاهدها الدولة المصرية، مشددا بضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

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