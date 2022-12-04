جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان فى فعاليات مؤتمر "معًا من أجل مستقبل مزدهر وآمن للأطفال" ضمن أنشطة حملة مناهضة العنف القائم على النوع الأجتماعى، والذى نظمته مؤسسة "أم حبيبة" بالتعاون مع ورئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومديرية الصحة والسكان، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعى والعديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والشخصيات العامة بمحافظة أسوان، وذلك لمناقشة دور الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة فى حماية الأطفال من التعرض للخطر والإساءة والعنف بأسوان.





وأوضح، أحمد عزازى، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، فى تقريره للوزارة، أن إدارة المرأة والطفل شاركت فى التعريف بقانون الطفل والقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، وتوضيح أسوأ أماكن عمل للأطفال، ودور وزارة القوى العاملة فى حماية الأطفال من الأعمال التى تضر بهم صحيًا وأخلاقيًا، مع إلقاء الضوء على دور الإدارة فى مجموعة التداخلات الاجتماعية التى تقوم بها الإدارة فى تمكين المرأة اقتصايًا مما يحمى أسرتها وأطفالها ويوفر لها حياة كريمة. وأضاف مدير المديرية، أن وحدة تشغيل المعاقين بالمديرية استعرضت دور الوحدة فى مجال الإعاقة والتوعية الخاصة بالتأثيرات النفسية والأخلاقية على الأطفال من ذوى الاعاقة، وجهود الوزارة المبذولة فى هذا المجال وتسليط الضوء على التداخلات الاجتماعية التى تقوم بها الوحدة على الاشخاص من ذوى الاعاقة وأسرهم، تنفيذًا للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قوى عاملة أسوان» تشارك فى مؤتمر «معًا من أجل مستقبل مزدهر وآمن للأطفال» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.