محور أبوذكرى.. الإسكندرية بلا زحام مرورى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واستغرق تنفيذ المشير فؤاد أبوذكرى، عامين، حيث بدأ فى أكتوبر 2020 وانتهى نوفمبر 2022، وتم إنجاز المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى بطول 35 كيلومترًا بداية من الطريق الصحراوى وصولًا إلى كوبرى سيدى كرير، والمرحلة الثانية بطول 15 كيلو مترًا من سيدى كرير لمدخل مدينة برج العرب.

وتمت توسعة المحور من 6 حارات مرورية فى كلا الاتجاهين إلى 18 حارة، فضلًا عن إنشاء 18 كوبرى بطول نحو 18 كيلو متر وصيانة 6 كبارى قائمة، وتركيب 4600 عامود إنارة و7100 كشاف إنارة، وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر.

كما تم زراعة 700 نخلة و3300 شجرة مُثمرة، وإنشاء 14 كوبرى بإجمالى أطوال بلغت 14 كيلومترًا، وشارك فى المشروع 8 مكاتب استشارية و15 شركة مقاولات و46 ألف مهندس وفنى وعامل، وتم إنشاء 15 منطقة استثمارية بمحيط المحور على مرحلتين.

ويهدف المشروع إلى ربط المحافظة ببعضها وتخفيف التكدسات المرورية.