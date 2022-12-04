انت الان تتابع خبر حنان مفيد فوزى .. اتفرج أول ظهور لها بعد وفاة الإعلامي الكبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انهرمت حنان مفيد فوزى الإعلامي الكبير الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، في البكاء وذلك أثناء تشيع جثمانه إلي مثواه الأخري، بعد تنيحه في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.وقام عدد من الحضور في مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقى، وعمر زهران والفنانة سيمون، بمواساة حنان مفيد فوزى، في وفاة والدها داخل كنيسة المرعشلي، خاصة بعد ظهرها في قمة الحزن والبكاء أثناء تشيع جثمانه.

يذكر أن الكاتب مفيد فوزي نقل إلي أحدي المستشفيات في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضه وعكة صحية، والتي رحل على أثرها صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما، حيث أستمر مرضه لمدة تقترب من الثلاثين يوماً.