ماذا قال مفيد فوزي عن الشعراوي؟ : حرض البنات على فعل هذا الأمر

انت الان تتابع خبر ماذا قال مفيد فوزي عن الشعراوي؟ : حرض البنات على فعل هذا الأمروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، في تصريحات سبابقة عبر برنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية صدى البلد، أنه أخطأ في التعامل مع الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، عندما أجري معه مقابلة صحفية في وقت سابق.وأضاف فوزي أن هناك شهوة صحفية جعلتني أخطئ بعض الشئ في التعامل الشيخ الشعراوي عندما أجريت لقاء معه، مما جعله يغضب مني على الرغم من العلاقة الطيبة التي كانت بيني وبينه.

ماذا قال مفيد فوزي عن الشعراوي:

واستطرد الإعلامي الراحل أن الشيخ الشعراوي، مهد الطريق أمام الفكر المتطرف والطرق الصوفية في مصر، بالإضافة إلي أنه قام بتحريض بعض الفتيات على ارتداء الحجاب.