إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــــ 2»

وكان فى استقبال الجانب السودانى اللواء أ.ح عماد عبد القادر يمانى قائد قوات حرس الحدود الذى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول مـحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، وأعرب عن ترحيبه بالجانب السودانى فى بلدهم الثانى مصر، متمنياً تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـــــــن التـــــــدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.
وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثا
فى مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين.
يأتى التدريب "حارس الجنوب ــــ 2" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.
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